الاحتلال يمنع سفر 11 مواطناً من (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي الثلاثاء، أن 8316 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 3319 مسافرًا والقادمين 2569 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 11 مواطنًا.هذا ومن المقرر، أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى التاسعة والنصف مساءً في الاتجاهين.