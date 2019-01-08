نتنياهو يُعلق على اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف)

تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حادثة اعتقال الجيش الإسرائيلي، لمنفذ عملية (جفعات آساف) عاصم البرغوثي.



ووفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فقد بارك نتنياهو، عملية اعتقال البرغوثي، وقال: "ذراع إسرائيل الطويل، سيصل إلى كل من يقوم بالمساس بالمواطنين اليهود، وسيتم إغلاق الحساب معهم ومحاسبتهم".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف)، عاصم البرغوثي، بعد عملية شارك بها الجيش، وجهاز الأمن (شين بيت).



وأسفرت العملية التي حدثت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن مقتل جندييْن إسرائيليين، وإصابة ثالث بجراح بالغة.

رام الله - دنيا الوطن