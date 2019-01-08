هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية ضد "البوسطة"

رام الله - دنيا الوطنقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الاثنين، عبر محاميها، التماساً لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" باسم الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ للمطالبة بتحسين شروط نقل الأسرى في سيارة النقل "البوسطة".وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المستشفيات، والمحاكم العسكرية تشكل "رحلة عذاب قاسية ومريرة للغاية"، لا سيما بحق الأسيرات.وطالبت الأسيرات في الإلتماس، بفصل نقلياتهن عن السجناء والسجينات الإسرائيليين، الذين يمارسون الاعتداءات اللفظية العنصرية والمستفزة تجاههن، كما طالبن بضرورة تقصير مدة النقل بالبوسطة، وأن تكون عمليات النقل مباشرة، حيثتصل حالياً إلى 20-24 ساعة متواصلة، وأحياناً إلى أكثر من يومين من لحظة الانطلاق لحين العودة، وتشمل النزول في عدد من نقاط الترحيل قبل الوصول للمحكمة، ما يسبب الإرهاق والتعب الشديدين للأسيرات، إضافة إلى سوء أوضاع سيارة البوسطة المغلقة، وذات الكراسي الحديدية الباردة شتاء والحارة صيفاً، وانتشار الروائح الكريهة داخلها، وعدم السماح للأسرى بقضاء حاجتهم طيلة فترة النقل، وتكبيلهم في المقاعد.وذكرت الهيئة، أن قوات "النحشون" المسؤولة عن نقل الأسرى والأسيرات، تتعامل معهم بشكل سيئ جداً، وتعتدي عليهم بالضرب، فيما تزداد أوضاع الأسرى المرضى المنقولين في 'البوسطة" سواء خلال عملية النقل، ما دفع الكثير منهم إلى رفض الانتقال للعلاج في المستشفيات، جراء ما يتعرضون له من معاملة خلال النقل بهذه العربة.وجاء هذا الالتماس؛ ليعرض ظروف النقل المروعة، التي تمس بأبسط حقوق الأسيرات، وتهدد صحتهم وحياة المرضى منهم أثناء عملية النقل بـ "البوسطة" مما يحولها إلى مسار عذاب، يمنع على الأسرى أثناء تواجدهم فيها الغذاء والماء أو حتى استعمالالمرحاض، مما يجعل البوسطة تتساوى مع أدوات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين.