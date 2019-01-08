هذه المناطق المرشحة لإستقبال "الثلوج" خلال الساعات 24 القادمة

رام الله - دنيا الوطنتتأثر فلسطين اليوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الغد الأربعاء بمنخفض جوي من منشأ قطبي بدأ فعلياً في أقصى الشمال على شكل أمطار غزيرة وعواصف بردية ومن المتوقع أن يمتد مع ساعات المساء والليلة القادمة الى مختلف المناطق الوسطى وأجزاء من جنوب البلاد وشمال النقب.ومن المتوقع ان تهطل الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق مع تساقط البرد وحدوث العواصف الرعدية نتيجة حالة التبريد الشديد في طبقات الجو.وحسب قراءات "طقس فلسطين"، فإن العوامل الهامة لتساقط الثلوج ليست مكتملة العناصر من جديد ولكنها تحمل قيماً ذات برودة أعلى في الطبقات السطحية والمتوسطة مقارنة بالحالة الماضية ، إلا أن الطبقات العالية ينقصها البرودة والعمق اللازمين لتساقط الثلوج فوق المرتفعات المتوسطة.وعليه فمن المتوقع وفقاً لإحدث الخرائط الجوية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء كما هو الحال في مساء الأمس أن تستقبل المناطق الجبلية العالية والعالية جداً الثلوج في ساعات هذا المساء والليل القادمة وحتى فجر وصباح يوم الغد الأربعاء أحياناً على شكل أمطار ممزوجة بالثلج واحياناً أخرى ثلوج صافية قطنية وخصوصاً تلك التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر .- مدينة الخليل ومعظم بلدات شمال الخليل وبخاصة حلحول وسعير والشيوخ وبيت أمر وكذلك الحال بني نعيم شرق المدينة وبعض مرتفعات دورا ويطا جنوب الخليل.- منطقة بيت فجار وأم سلمونة وبعض القمم العالية المجاورة.- مرتفعات رام الله الشرقية مثل جبل الطويل وقرية بتين وقرى دير جرير وبعض قمم كفر مالك والمزرعة الشرقية وسلواد وجبل العاصور والذي يرتفع 1016 متر وهو أعلى قمم وسط الضفة الغربية.- بعض قمم جنوب نابلس خاصة مرتفعات بلدة قصرة.- القمة الأعلى في جبل عيبال وقمم جرزيم العالية والحي السامري .- جبال فلسطين المحتلة في الشمال وخاصة الجرمق وجبل كنعان وجبال صفد العالية.- أما في الأردن فإن الفرصة تكون أفضل خاصة في الشمال وصولأً الى مرتفعات شمال غرب عمان- عجلون وجبال جرش وجبال السلط وصويلح وأحياء عمان العالية مثل الجبيهة وتلاع العلي وابو نصير وخلدا والجامعة الأردنية ودابوق وضاحية الرشيد ومناطق أخرى في غرب العاصمة عمان، كما قد تتساقط زخات ثلجية خفيفة في مرتفعات الجنوب في حال توفر الهطول.وأفضل المناطق في الأردن وفلسطين ستكون منطقة جبال عجلون التي ستشهد تساقطاً واضحاً للثلوج التي قد تتراكم بمشيئة الله.ومن المتوقع أن تشهد هضبة الجولان تساقطاً كثيفاً للثلوج وكذلك الحال جبل الشيخ الذي سيشهد عاصفة ثلجية قوية.