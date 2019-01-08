الاحتلال يَحتجز أسيرين محررين جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الأسيرين المحررين خضر عدنان من بلدة عرابة، وعبد الحكيم صالح موسى من قرية مركة جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة عرابة، وقرية مركة، وداهمت منزلي الأسيرين عدنان وموسى، وفتشتهما وعبثت بمحتوياته، ونقلتهما إلى التحقيق قبل أن تُفرج عنهما لاحقاً.