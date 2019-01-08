مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

رام الله - دنيا الوطنقال وزير البترول المصري طارق الملا: إن رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، سيتم خلال العام المقبل 2019/ 2020، والذي سيبدأ في تموز/ يوليو المقبل.وأكد الملا، أنه لن يتم تطبيق قرار رفع الدعم نهائيًا عن المحروقات قبل التأكد من جهوزية السوق المصرية، وقدرته على التعامل معه، وفق صحيفة (اليوم السابع).وأوضح الملا، خلال المداخلة، أن الدولة أنفقت 22.5 مليار جنيه، (ما يزيد على مليار وربع المليار دولار) على دعم المحروقات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019.وأشار إلى أن الدولة المصرية، دعمت المحروقات بـ 45 مليار جنيه (ما يزيد على مليارين ونصف المليار دولار) في نصف العام المالي الجاري، موضحاً أنه من المخطط أن تنفق الدولة 89 مليار جنيه (حوالي خمسة مليارات دولار) العام المالي الجاري، والذي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.يشار إلى أن الجريدة الرسمية المصرية، قد نشرت، أمس الاثنين، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ربط سعر البنزين عالي الأوكتين (95 أوكتين) المحلي، بالسعر العالمي بشكل ربع سنوي، وشكّل لجنة لمتابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية.