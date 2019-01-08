5 آلاف مُعتمر يغادرون الضفة غدًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا: إنه من المقرر أن يغادر غدًا الأربعاء حوالي 5 آلاف معتمر ومعتمرة فلسطيني، الضفة الغربية المحتلة إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة.وأهابت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي بالمسافرين عبر (معبر الكرامة) الذي ستنطلق منه أفواج المعتمرين، بتجنب السفر في ساعات الصباح إلا للحالات الطارئة والضرورية.وأشارت إلى أن كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة في الإدارة العامة للمعابر والحدود، تعمل على تسهيل سفر المعتمرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.