شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ستدخل غزة خلال يومين.. بشرط

قناة إسرائيلية: الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ستدخل غزة خلال يومين.. بشرط
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 8 كانون الثاني/ يناير 2019، أنه ومن المتوقع إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لقطاع غزة خلال يومين، أو مساء يوم الخميس.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، أبلغوا حماس مساء أمس، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وادعت القناة العبرية، أن قطر ستحول الأموال إلى غزة، مساء يوم الخميس المقبل، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وأشارت القناة العاشرة، إلى أن إسرائيل، حاولت توقيف إدخال الأموال القطرية للقطاع، بذريعة التوتر الأمني، وإطلاق صاروخ تجاه عسقلان، قبل يومين. 

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