البيت الأبيض: ترامب لم يُغيّر موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا





وأضافت وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "ولذلك سوف تقدم وزارة الدفاع خطة عمليات لسحب قواتنا بسلام، وسحب القوات يستغرق وقتاً لأننا نريد ضمان الأمان لقواتنا خلال هذه العملية".



وقال البيت الأبيض: إن ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا التزام البلدين بتدمير تنظيم الدولة و"خطط انسحاب قوية ومدروسة ومنسقة للقوات الأمريكية من سوريا" خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.



وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد أضاف شرطاً جديداً للانسحاب الأمريكي من سوريا، قائلاً: إن تركيا يجب أن توافق على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.



وأعاد ترامب يوم الأحد، تأكيد أن الولايات المتحدة، ستسحب قواتها من سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة، ربما لا تتم سريعاً.

رام الله - دنيا الوطنأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يُغيّر موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، شروطاً جديدة للانسحاب؛ ربما تؤجله لشهور.ونقلت قناة (فوكس نيوز) التلفزيونية عن مرسيدس شلاب، المتحدثة باسم البيت الأبيض، "لم يُغيّر الرئيس موقفه، إذ إنه ذكر أن هدفه الأساسي، هو ضمان سلامة قواتنا، وسلامة حلفائنا أيضاً".