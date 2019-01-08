موزمبيق توجه اتهامات لـ 18 شخصاً بالتورط في احتيال بقروض بملياري دولار

رام الله - دنيا الوطنوجّهت موزمبيق اتهامات لـ 18 مواطناً، بالتورط في احتيال بقروض بملياري دولار لشركات حكومية، وذلك في فضيحة شملت بنكين دوليين كبيرين.وقال مكتب المدعي العام في بيان: إن "المدعي العام في موزمبيق يوجه اتهامات لـ 18 (شخصا)، منهم موظفون عموميون، وغيرهم من المواطنين، بإساءة استغلال السلطة، وتبديد الثقة والاحتيال وغسل الأموال"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وإلى جانب بنك كريدي سويس، تورط في هذه الفضيحة أيضاً بنك في.تي.بي، الروسي، إذ رتب تمويلاً لشركات حكومية في موزمبيق.