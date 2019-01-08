زعيم كوريا الشمالية يُغادر إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام

قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية: إن الزعيم كيم جونج أون، غادر إلى الصين بعد ظهر أمس الاثنين، تصحبه زوجته ري سول جي، ومسؤولون كبار.



وتستمر الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغحتى، ليوم الخميس المقبل، وفق ما أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).





يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من التحذير بأنه قد يمضي في مسار بديل، إذا لم تخفف الولايات المتحدة العقوبات والضغوط على بلاده.



وأكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية والصينية الرسمية الزيارة، التي من المرجح، أن تقود كيم إلى عقد القمة الرابعة مع شي، وتأتي وسط خطط لعقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تفكيك الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وعقد كيم ثلاث قمم مع شي، حليفه الأهم، في العام الماضي قبل وبعد اجتماع مع ترامب، ومع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن.



وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) يوم الاثنين، بدعم الصين في حل الأزمة في كوريا الشمالية، وقال: إنه لا يعتقد أن النزاع التجاري الأمريكي مع بكين، سيؤثر على هذا الدعم.



وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: إنها كانت على علم بزيارة كيم المقررة، وتأمل أن تسهم أحدث قمة بين كيم وشي في تحقيق "الهدف الاستراتيجي" المشترك الخاص بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتحقيق السلام الدائم، وفق ما نقلت (رويترز).

رام الله - دنيا الوطن