دولي

زعيم كوريا الشمالية يُغادر إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام

زعيم كوريا الشمالية يُغادر إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام
كيم جونج أون والرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية: إن الزعيم كيم جونج أون، غادر إلى الصين بعد ظهر أمس الاثنين، تصحبه زوجته ري سول جي، ومسؤولون كبار. 

وتستمر الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغحتى، ليوم الخميس المقبل، وفق ما أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من التحذير بأنه قد يمضي في مسار بديل، إذا لم تخفف الولايات المتحدة العقوبات والضغوط على بلاده.

وأكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية والصينية الرسمية الزيارة، التي من المرجح، أن تقود كيم إلى عقد القمة الرابعة مع شي، وتأتي وسط خطط لعقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تفكيك الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وعقد كيم ثلاث قمم مع شي، حليفه الأهم، في العام الماضي قبل وبعد اجتماع مع ترامب، ومع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) يوم الاثنين، بدعم الصين في حل الأزمة في كوريا الشمالية، وقال: إنه لا يعتقد أن النزاع التجاري الأمريكي مع بكين، سيؤثر على هذا الدعم.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: إنها كانت على علم بزيارة كيم المقررة، وتأمل أن تسهم أحدث قمة بين كيم وشي في تحقيق "الهدف الاستراتيجي" المشترك الخاص بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتحقيق السلام الدائم، وفق ما نقلت (رويترز).

أخبار ذات صلة

حركة مقاطعة إسرائيل تتسبب بخسائر فادحة لمهرجان إسرائيلي

حركة مقاطعة إسرائيل تتسبب بخسائر فادحة لمهرجان إسرائيلي

نتنياهو يدّعي رفض طلبه مواجهة الشهود ضده مرتين

نتنياهو يدّعي رفض طلبه مواجهة الشهود ضده مرتين

البيت الأبيض: ترامب لم يُغيّر موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا

البيت الأبيض: ترامب لم يُغيّر موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا

موزمبيق توجه اتهامات لـ 18 شخصاً بالتورط في احتيال بقروض بملياري دولار

موزمبيق توجه اتهامات لـ 18 شخصاً بالتورط في احتيال بقروض بملياري دولار

نتنياهو يُطالب بمواجهة علنية مع الشهود بملفات التحقيق ضده

نتنياهو يُطالب بمواجهة علنية مع الشهود بملفات التحقيق ضده

قناة إسرائيلية: زعيم حزب العمل آفي غباي زار الإمارات الشهر الماضي

قناة إسرائيلية: زعيم حزب العمل آفي غباي زار الإمارات الشهر الماضي

فشل الانقلاب العسكري في الغابون

فشل الانقلاب العسكري في الغابون

ملك ماليزيا يتخلى عن العرش بعد شهرين من زواجه

ملك ماليزيا يتخلى عن العرش بعد شهرين من زواجه

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَحتجز أسيرين محررين جنوب جنين

الاحتلال يَحتجز أسيرين محررين جنوب جنين

5 آلاف مُعتمر يغادرون الضفة غدًا

5 آلاف مُعتمر يغادرون الضفة غدًا

فلسطين على موعد مع منخفض جوي وتساقط للثلوج

فلسطين على موعد مع منخفض جوي وتساقط للثلوج

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم أب و3 من أبنائه

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم أب و3 من أبنائه

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وزخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وزخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

إسرائيل تُحاول تشريع قانون مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الأسرى

إسرائيل تُحاول تشريع قانون مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الأسرى

ادعيس يُندد بتزايد الاقتحامات للأقصى من قبل الشخصيات الدينية الإسرائيلية

ادعيس يُندد بتزايد الاقتحامات للأقصى من قبل الشخصيات الدينية الإسرائيلية

منوعات

وفاة المغني الجزائري &#34;المثير للجدل&#34; هواري منار بطريقة غامضة

وفاة المغني الجزائري "المثير للجدل" هواري منار بطريقة غامضة

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

&#34;البطانة عاملة شغل&#34;.. رانيا يوسف تستعين بفستانها &#34;الفاضح&#34; لتدشين مسابقة بين متابعيها

"البطانة عاملة شغل".. رانيا يوسف تستعين بفستانها "الفاضح" لتدشين مسابقة بين متابعيها

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

عربي

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

&#34;حزب الله&#34; ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

"حزب الله" ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

وزير الإعلام اليمني: نقل مكاتب المنظمات وانطلاق برامجها من عدن بات ضرورة

وزير الإعلام اليمني: نقل مكاتب المنظمات وانطلاق برامجها من عدن بات ضرورة