فلسطين على موعد مع منخفض جوي وزخات متفرقة من الأمطار

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي تشكل يوم أمس الاثنين، وسيتحرك في الساعات المقبلة نحو شمال غرب سوريا.ومن المتوقع، أن تسود أجواء مغبرة في الساعات القليلة المقبلة، وباردة بشكل واضح، وتشتد سرعة الرياح بمشيئة الله تعالى.وبحسب (طقس فلسطين) فقد بدأت الأمطار بالهطول أقصى شمال البلاد، ووصلت كمية الأمطار في مناطق حيفا وشمالها، أكثر من 50 ملم منذ ساعات الليل المتأخرة.وستمتد الأمطار لاحقاً نحو مناطق الجليل ومن ثم تمتد إلى شمال الضفة الغربية ثم وسطها ولاحقاً إلى جنوبها وصولاً إلى قطاع غزة وشمال النقب في ساعات الليل بمشيئة الله.وستسود اليوم، وخاصة مع ساعات المساء، أجواء شديدة البرودة نتيجة تدفق الرياح القطبية القادمة من شمال شرق أوروبا عبر تركيا إلى الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.ومن المتوقع، أن تصل ذروة المنخفض الجوي مع ساعات الليل وفجر يوم غد الأربعاء، حيث ستتحول الهطولات المطرية إلى ثلجية ذائبة أحيانأً وثلوج صافية في قمم الجبال العالية، خاصة جنوب الضفة الغربية والخليل وشمالها وجنوب بيت لحم، وشمال شرق رام الله.وسيمتاز هذا المنخفض الجوي بالعواصف البردية الناجمة من حالة التبريد الكبيرة في كافة طبقات الجو.ومن المتوقع، أن يستمر هطول الأمطار، وربما الثلوج حتى يوم غد الأربعاء، حيث سينحسر هذا المنخفض الجوي في ساعات المساء والليل.