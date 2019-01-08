خطة استيطانية إسرائيلية لتطويق مدينة بيت لحم





يُشار إلى أن مجلس أفرات المحلي، كان قد أقام في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي نقطة استيطانية عشوائية صغيرة في هذه المنطقة، وبحسب المخطط ستقام عليها المئات من الوحدات السكنية الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنتعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تنفيذ خطة استيطان واسعة النطاق في مستوطنة (أفرات)، من شأنها أن تطوق مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.وذكرت صحيفة (هآرتس) اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة، والتي تنص على إنشاء حيّ جديد لتوسيع مستوطنة (أفرات) باتجاه مدينة بيت لحم، علماً بأن المنازل والبيوت التي ستقام في هذا الحي، ستكون في منطقة تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية.وكانت الإدارة المدنية في إسرائيل، قامت بتخصيص هذه المنطقة ونقلها لصالح وزارة البناء والإسكان الشهر الماضي، وذلك في خطوة تهدف إلى السماح بالشروع في عمليات التخطيط لإقامة هذا الحي، والذي سيطلق عليه اسم (جفعات عيتام).وأوضحت الصحيفة، أن عملية إنشاء هذا الحي الجديد تتطلب القيام بعدة أعمال، خاصة بشق طرق جديدة وبنى تحتية، توطئة لإقامته، فيما ستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذه الخطة.