رئيس الكنيست: "حل الدولتين" عفا عليه الزمن

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتين، أن مصطلح "حل الدولتين"، قد عفا عليه الزمن، ولن يصلح للواقع السياسي في الوقت الحالي.وقال إدلشتين، في مقابلة صحفية نقلتها صحيفة (هآرتس): "لا توجد اختصارات في الشرق الأوسط، علينا أن نحارب الإرهاب بكل أشكاله، شمالاً وجنوباً، تزامنا مع عملنا على التعايش والتعاون".وأضاف رئيس الكنيست: "لا أعتقد أن أي شخص بوسعه أن يقص على الخريطة، حدود الدولتين بشكل صحيح، للحصول على وضع مثالي، علينا أن نبدأ بالتفكير خارج الصندوق.. كل هذه التصريحات حول دولتين لشعبين، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، هي بكل بساطة، غير صالحة".وعن جبهة قطاع غزة، قال إدلشتين: المعايير واضحة جداً، نحن نحارب حماس، ونبذل كل جهد ممكن، لحماية الإسرائيليين في الجنوب، ولكن في الوقت نفسه، لا أعتقد أننا نواجه مليوني شخص في غزة.. إننا نواجه سكاناً مدنيين، وعلينا التأكد من أن بوسعهم هم على الأقل، أن يُبقوا رؤوسهم فوق الماء.