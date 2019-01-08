شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم أب و3 من أبنائه

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم أب و3 من أبنائه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 7 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم مواطن و3 من أبنائه.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت 5 مواطنين من قرية أبو شخيدم شمال المدينة وهم: هيثم ادريس وأبناؤه الثلاثة ضياء ومهدي ومحمد، إضافة إلى زياد البدوي.

كما اعتقلت الشاب أوس ناصر مرار (26 عاماً) من قرية بدرس غرب المدينة، والشاب فايز عيسى الترمساني (28 عاماً) من مخيم الأمعري، وداهمت منزل المواطن فرج رمانة، وعبثت بمحتوياته.

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