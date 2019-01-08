جيش الاحتلال يُعلن اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف) عاصم البرغوثي





وأسفرت العملية التي حدثت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن مقتل جندييْن إسرائيليين، وإصابة ثالث بجراح بالغة.





ونشرَ الجيش الإسرائيلي، صورة تظهر سلاحاً، زعم أنه اكتشفه خلال عملية الاعتقال، وفق زعم وسائل إعلام إسرائيلية.









رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف)، عاصم البرغوثي، بعد عملية شارك بها الجيش، وجهاز الأمن (شين بيت).