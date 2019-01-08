شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُعلن اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف) عاصم البرغوثي

جيش الاحتلال يُعلن اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف) عاصم البرغوثي
عاصم البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال منفذ عملية (جفعات آساف)، عاصم البرغوثي، بعد عملية شارك بها الجيش، وجهاز الأمن (شين بيت).

وأسفرت العملية التي حدثت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن مقتل جندييْن إسرائيليين، وإصابة ثالث بجراح بالغة.

ونشرَ الجيش الإسرائيلي، صورة تظهر سلاحاً، زعم أنه اكتشفه خلال عملية الاعتقال، وفق زعم وسائل إعلام إسرائيلية.


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