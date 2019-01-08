"حزب الله" ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، صوراً ظهر فيها وفد إعلامي إسرائيلي على الحدود اللبنانية، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي هناك بعملية "الدرع الشمالي".وقال الإعلام الحربي لحزب الله: وصل إلى المنطقة الحدودية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي بحثه عن أنفاق مزعومة، وفد إعلامي إسرائيلي، يضم المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، ألون بن دافيد، والمذيعة في راديو جيش العدو تالي لفكين شاحك، برفقة عدد من الصحفيين لإجراء تقارير إعلامية عن سير الأعمال في المنطقة، بحسب (سبوتنيك).ونشر حزب الله، صوراً عديدة لتحركات الوفد الإعلامي وسياراته والأماكن التي ارتادها خلال الزيارة الصحفية، فضلاً عما ظهر أنها لقاءات صحفية، أجراها مع المشرفين على العملية الإسرائيلية هناك.