أبراج الاحتلال تُطلق نيرانها شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الأبراج العسكرية الإسرائيلية، المتمركزة في محيط ما يعرف باسم موقع (كيسوفيم) العسكري شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، نيرانها تجاه المناطق الحدودية.وأفادت مصادر محلية، بأن البرج العسكري، قرب بوابة موقع (كيسوفيم) إضافة إلى الأبراج المجاورة، أطلقت النار من العيار الثقيل على فترات، تجاه الأراضي الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، دون وقوع إصابات.