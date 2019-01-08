الطقس: استمرار الأجواء الباردة وزخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية





الخميس 10-1-2019: يكون الجو صافياً شديد البرودة إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويحتمل تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح الباكر.



الجمعة11-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر:



1- خطر شدة سرعة الرياح.



2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.



3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.



4- خطر التزحلق على الطرقات.



5- احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الخميس والجمعة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-4 7-3 11-4 بيت لحم 10-4 7-3 11-4 رام الله والبيرة 9-3 6-2 10-3 طولكرم 14-8 13-7 15-8 نابلس 12-5 9-4 13-5 قلقيلية 14-8 13-7 15-8 جنين 15-6 13-5 16-5 سلفيت 10-4 7-3 11-4 طوباس 15-6 13-5 16-5 روابي 12-5 9-4 13-5 الخليل 9-2 5-1 9-2 غزه 16-9 14-8 16-9 أريحا 20-9 18-8 21-8 خانيونس 16-9 14-8 16-9 الأغوار الشمالية 18-7 16-6 19-6 رفح 14-8 13-7 15-8

الأربعاء 9-1-2018: يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، ويحتمل سقوط زخات من الثلج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.الخميس 10-1-2019: يكون الجو صافياً شديد البرودة إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويحتمل تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح الباكر.الجمعة11-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر:1- خطر شدة سرعة الرياح.2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.4- خطر التزحلق على الطرقات.5- احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الخميس والجمعة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والبحر مائج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، ويحتمل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.