ادعيس يندد بتزايد الاقتحامات للأقصى من قبل الشخصيات الدينية الإسرائيلية





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن آخرها كان آخرها الاقتحام الذي تم من قبل ما يسمى بوزير الزراعة في حكومة اليمين المتطرف والتي تعمل جاهدة في تسهيل عمليات الانتهاك التي اصبحت تتم بشكل يومي وبتزايد خاصة بعد انسحاب حكومة الاحتلال من منظمة (يونسكو)، الأمر الذي يعني تزايداً في الانتهاكات التي تمارس من قبل سوائب المستوطنين، او من قبل الشخصيات السياسية التي تنطلق من خلفيات سياسية ودينية في اقتحاماتها، الأمر الذي يمس بالمسجد الاقصى وقدسيته ومكانته الدينية والحضارية.



كما استنكر ادعيس الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد موظفي الأوقاف الاسلامية في القدس والتي كان اخرها اعتقال مدير العلاقات العامة والإعلام في أوقاف القدس يوم الإثنين، معتبراً بأن عملية الاعتقال هذه تأتي في سياق تمرير انتهاكات جديدة لا نعلم تفاصيلها حتى اللحظة ولكنها تنذر بخطورة كبيرة على مدينة القدس بشكل عام والاقصى على وجه الخصوص.



وحذر من خطورة الأصوات التي تتعالى في الجانب الإسرائيلي وتطالب بهدم أسوار القدس التاريخية الأمر الذي يعني تطاولاً على تاريخ القدس وحضارتها ومكانتها الدينية والثقافية.



وطالب ادعيس المؤسسات الدولية بحماية أبناء القدس وموظفي الأوقاف الاسلامية الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنندد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل الشخصيات الدينية الإسرائيلية.