فصائل المقاومة: قرار سحب الموظفين من المعابر "يتماهى مع مخططات الاحتلال"

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة في غزة: إن قرار سحب الموظفين من المعابر يزيد من معاناة أهلنا بغزة، و"يتماهى مع مخططات الاحتلال في فصل الضفة عن باقي أجزاء الوطن، ويعزز الانقسام".وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه الخطوة تستهدف إحباط الجهود المصرية للمصالحة، لذا نطالب الأشقاء المصريين بالضغط على رئيس السلطة للتراجع عن هذا القرار الخطير، وعدم السماح له بجر غزة الى مستنقع (صفقة القرن)، وفق تعبير البيان.وتابعت فصائل المقاومة: "إننا فى فصائل المقاومة ندعو لعقد لقاء وطني عاجل بمشاركة واسعة للفصائل والتشريعي، والمؤسسات الأهلية والكُتاب والمحللين من أجل الوقوف في وجه مخططات السلطة الرامية لتصفية القضية"، وفق ما قال البيان.