شؤون فلسطينية

أبو زهري: تصريحات الأحمد "إعلان حرب" على أهل غزة

أبو زهري: تصريحات الأحمد "إعلان حرب" على أهل غزة
سامي أبو زهري
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري: إن تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حول شكل "العقوبات الإضافية"، تمثل "إعلان حرب "على أهل غزة.

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "على كل الأطراف المعنية تدارك الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة ولن نسمح باستمرار هذه العصابة في خنق وتعذيب غزة"، وفق تعبيره.

وكان الأحمد قال: إن قرار سحب الموظفين من معبر رفح، كانت الخطوة الأولى، من مجموعة خطوات لتقويض سلطة الأمر الواقع في غزة، "سلطة الانقسام".

وأضاف في لقاءٍ خلال برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: أنه استوحى فكرة بعد الانقسام بأقل من أسبوعين من أحد شخصيات غزة المناضلة دون ذكر اسمه، والذي قال إذا تمكنتم من قطع الهواء اقطعوه".

وأوضح: "استوحيت فكرة إعلان غزة إقليما متمردا وهي مثل الطائرة المخطوفة". 

وتابع: "التعليم والصحة والبنى التحتية موجودة على الطاولة، إما حماس تتحمل المسؤولة كاملة، وإما تبتعد، وسنبحث كيف نقوم بواجبنا تجاه أهلنا".

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