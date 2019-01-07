حماس تهدد إسرائيل بتحمل عواقب تجميد تحويل الأموال





وقالت قناة (ريشت كان): إن المعلومات الواردة تشير إلى أنه ليس من الواضح بعد، متى سيتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وهذا يعتمد على ما يبدو على التطورات الأمنية".

يتبع..

رام الله - دنيا الوطنذكرت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم، أن حركة حماس هددت إسرائيل بتحمل العواقب، إذا تخلت عن وقف إطلاق النار أو عن حقوق سكان غزة.يأتي ذلك بعد تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال لصالح موظفي حكومة غزة السابقة.