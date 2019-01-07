شؤون فلسطينية

حماس تهدد إسرائيل بتحمل عواقب تجميد تحويل الأموال

حماس تهدد إسرائيل بتحمل عواقب تجميد تحويل الأموال
حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم، أن حركة حماس هددت إسرائيل بتحمل العواقب، إذا تخلت عن وقف إطلاق النار أو عن حقوق سكان غزة.

يأتي ذلك بعد تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال لصالح موظفي حكومة غزة السابقة.

وقالت قناة (ريشت كان): إن المعلومات الواردة تشير إلى أنه ليس من الواضح بعد، متى سيتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وهذا يعتمد على ما يبدو على التطورات الأمنية".

يتبع..

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