فتح: حماس مستمرة في "حملة مسعورة" تستهدفنا وقياداتنا





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه محاولة يائسة لفتح ثغرة في جدار الحركة الصلب، والذي أثبتت الأحداث بأنه غير قابل للاختراق، وأن "فتح موحدة خلف قائدها الأخ الرئيس أبو مازن، ونقول لأولئك الباحثين عن الوهم سيطول انتظاركم، وستبقى فتح، عملاقة بقيادتها وكوادرها وأبنائها".



وتابعت الحركة: "يا أبناء فتح الميامين، يا من أثبتم صدق انتمائكم وصلابة مواقفكم، وأنتم تحيون ذكرى انطلاقة ثورتكم المعاصرة، أكدتم على التزامكم بحركتكم وبقيادتكم، وعلى رأسها الرئيس القائد أبومازن، وبرهنتم على استعدادكم للمضي في طريق النضال الوطني، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".



وأردفت فتح: "في الوقت الذي شهد شعبنا الموقف المسؤول الذي أبدته حركتكم في مقابل الإجراءات التي أقدمت عليها حركة حماس، والتي لو قُدّر لها أن تُنفذ لغرقت غزة في دوامة من العنف، بدلاً من السعي لوضع حد لهذا الانقسام البغيض، وبما يبعث الأمل في نفوس شعبنا".



وختمت البيان بـ "التحية للإخوة والأخوات كوادر وقيادات الحركة، الذين تعرضوا للاعتقال في سجون حماس، والتحية لشعبنا العظيم، الذي لم يخذل يوماً حركته، وعهداً أننا لن نخذله، وسنبقى الأحرص على مصالحه ودمائه".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح في المحافظات الجنوبية: إن حركة حماس تستمر وبالتساوق مع أتباعها، "ممن نبذتهم حركة فتح" في حملة مسعورة تستهدف الحركة وقياداتها.