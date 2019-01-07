اللواء توفيق الطيراوي يُطالب بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاثنين، بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، على خلفية إلغاء احتفالات الانطلاقة قي القطاع، والتي كان مزمعاً إقامتها يوم أمس، بعد رفض حركة حماس.وتساءل الطيراوي عن الجهة المخولة بإقامة الاحتفالات أو إلغائها، وكيف تتخذ القرار أصلاً، في الوقت الذي احتشدت كل كوادر الحركة وأعضاؤها، وشعبنا الفلسطيني في القطاع الباسل لإقامتها.وأكد الطيراوي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن من قرّر منع إقامة هذه الاحتفالات في (الخان الأحمر) هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمرّد شعبنا وأبناء حركة فتح على قرار الاحتلال، وتوافدوا بالآلاف على قرية (الخان الأحمر) المهددة بالهدم، وأقاموا الاحتفال، بينما رضخت الهيئة القيادية بغزة لقرار المنع الصادر من قبل سلطة القمع الواقع الممثلة بحركة حماس في القطاع لهذا المنع، وألغت احتفال الانطلاقة، وهو "الأمر المستهجن خصوصاً بعد قيام حماس باعتقال المئات من كوادر الحركة وزجهم في سجونها الظلامية"، وفق تعبيره.وأوضح الطيراوي بأن الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة لم تعرض حين تشكيلها على اللجنة المركزية للحركة، ولم تأخذ موافقتها من هذا الإطار القيادي الأول في الحركة، وقد قررت هذه اللجنة القيادية إغلاق مقار الحركة في القطاع دون الرجوعإلى لجنتها المركزية، ودون استشارتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تشكيلها بعد إقالتها فوراً.وأكد الطيراوي بأنه "آن الأوان للجم ممارسات حركة حماس التي فاقت حدود الاحتمال، والتي تتساوق مع مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على حركة الشعب الفلسطيني التحررية التاريخية، بهدف تمرير مخططات الاحتلال بمنع توحيد شطري الوطن، وعدم تمكين شعبنا من إقامة دولته الواحدة الموحدة المستقلة على ترابه الوطني"، وفق تعبيره.