شؤون فلسطينية

اللواء توفيق الطيراوي يُطالب بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح بقطاع غزة

اللواء توفيق الطيراوي يُطالب بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح بقطاع غزة
توفيق الطيراوي
رام الله - دنيا الوطن
طالب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاثنين، بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، على خلفية إلغاء احتفالات الانطلاقة قي القطاع، والتي كان مزمعاً إقامتها يوم أمس، بعد رفض حركة حماس.

وتساءل الطيراوي عن الجهة المخولة بإقامة الاحتفالات أو إلغائها، وكيف تتخذ القرار أصلاً، في الوقت الذي احتشدت كل كوادر الحركة وأعضاؤها، وشعبنا الفلسطيني في القطاع الباسل لإقامتها.

وأكد الطيراوي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن من قرّر منع إقامة هذه الاحتفالات في (الخان الأحمر) هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمرّد شعبنا وأبناء حركة فتح على قرار الاحتلال، وتوافدوا بالآلاف على قرية (الخان الأحمر) المهددة بالهدم، وأقاموا الاحتفال، بينما رضخت الهيئة القيادية بغزة لقرار المنع الصادر من قبل سلطة القمع الواقع الممثلة بحركة حماس في القطاع لهذا المنع، وألغت احتفال الانطلاقة، وهو "الأمر المستهجن خصوصاً بعد قيام حماس باعتقال المئات من كوادر الحركة وزجهم في سجونها الظلامية"، وفق تعبيره.

وأوضح الطيراوي بأن الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة لم تعرض حين تشكيلها على اللجنة المركزية للحركة، ولم تأخذ موافقتها من هذا الإطار القيادي الأول في الحركة، وقد قررت هذه اللجنة القيادية إغلاق مقار الحركة في القطاع دون الرجوع
إلى لجنتها المركزية، ودون استشارتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تشكيلها بعد إقالتها فوراً.

وأكد الطيراوي بأنه "آن الأوان للجم ممارسات حركة حماس التي فاقت حدود الاحتمال، والتي تتساوق مع مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على حركة الشعب الفلسطيني التحررية التاريخية، بهدف تمرير مخططات الاحتلال بمنع توحيد شطري الوطن، وعدم تمكين شعبنا من إقامة دولته الواحدة الموحدة المستقلة على ترابه الوطني"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

فتح: حماس مستمرة في &#34;حملة مسعورة&#34; تستهدفنا وقياداتنا

فتح: حماس مستمرة في "حملة مسعورة" تستهدفنا وقياداتنا

فدا: الأوضاع الحالية تُنذر بتكريس الانقسام الفلسطيني وتأبيد الانفصال

فدا: الأوضاع الحالية تُنذر بتكريس الانقسام الفلسطيني وتأبيد الانفصال

إصابة ثلاثة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة ثلاثة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

مصرع مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء حادث سير غرب رام الله

مصرع مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء حادث سير غرب رام الله

نقابة الصحفيين تستنكر رسالة التهديد والتحذير التي وصلت إلى الصحفية ميسون كحيل

نقابة الصحفيين تستنكر رسالة التهديد والتحذير التي وصلت إلى الصحفية ميسون كحيل

البردويل: قرار سحب الموظفين من المعبر هدفه التخريب على جولة هنية الخارجية

البردويل: قرار سحب الموظفين من المعبر هدفه التخريب على جولة هنية الخارجية

توجيهات من الرئيس عباس بعمل اللازم لعلاج الأسير المحرر جلال الشراونة

توجيهات من الرئيس عباس بعمل اللازم لعلاج الأسير المحرر جلال الشراونة

الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس

الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة ثلاثة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

مصرع مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء حادث سير غرب رام الله

مصرع مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء حادث سير غرب رام الله

نقابة الصحفيين تستنكر رسالة التهديد والتحذير التي وصلت إلى الصحفية ميسون كحيل

نقابة الصحفيين تستنكر رسالة التهديد والتحذير التي وصلت إلى الصحفية ميسون كحيل

توجيهات من الرئيس عباس بعمل اللازم لعلاج الأسير المحرر جلال الشراونة

توجيهات من الرئيس عباس بعمل اللازم لعلاج الأسير المحرر جلال الشراونة

الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس

الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة البيرة

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة البيرة

أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغرباً

أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغرباً

فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000

فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000

منوعات

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

عربي

وزير الإعلام اليمني: نقل مكاتب المنظمات وانطلاق برامجها من عدن بات ضرورة

وزير الإعلام اليمني: نقل مكاتب المنظمات وانطلاق برامجها من عدن بات ضرورة

الثلوج تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

الثلوج تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

نتنياهو يُطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان السوري لإسرائيل

نتنياهو يُطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان السوري لإسرائيل

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد