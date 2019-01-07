نتنياهو يُطالب بمواجهة علنية مع الشهود بملفات التحقيق ضده



وقال خلال إدلائه ببيان خاص مساء اليوم: إنه طلب خلال التحقيق معه مراراً وتكراراً أن تتم مواجهة من هذا القبيل، إلا أن مطالبه رفضت على التو.



وأضاف: أن التحقيق الجاري ضده منحاز، وأن المطالبة بأن يتم استدعاؤه إلى جلسة استماع قبل الانتخابات غير منصفة، باعتبار أنه لا يمكن استكمال هذا الإجراء قبل الانتخابات، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وأوضح نتنياهو مع ذلك، أن هذا الموقف ليس بمثابة هجوم على الجهاز القضائي في إسرائيل، بل موقف مشروع، مشيداً بالجهاز، ومؤكداً أنه من "أسس الديمقراطية" في إسرائيل، على حد زعمه.

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين شهود "الحق العام"، الذين أدلوا بإفادات ضده خلال التحقيقات الجارية في الملفات العالقة بحقه.