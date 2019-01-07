إصابة ثلاثة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة





ونقل المصابون على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصفت جروحهم بالطفيفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة، بأن مواطنيْن أصيبا بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، وثالث بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، خلال المواجهات التي اندلعت في البيرة.