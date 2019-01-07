نقابة الصحفيين تستنكر رسالة التهديد والتحذير التي وصلت إلى الصحفية ميسون كحيل

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، رسالة التهديد والتحذير، التي وصلت إلى الزميلة الصحفية ميسون كحيل من "دنيا الوطن" عبر أخيها موسى كحيل، الذي تم استدعاؤه اليوم، ومطالبتها بالتوقف عن العمل الإعلامي وكتابة المقالات حسب إفادتها للنقابة.



وأبلغت نقابة الصحفيين "دنيا الوطن" أن تواصل الزميلة كحيل عملها كالمعتاد، خاصة أن مثل هذه التحذيرات مخالفة للحق في الحصول على المعلومات، ونشرها، وحق المعرفة، وانتهاك لحرية العمل الإعلامي التي كفلها القانون.



ودعت النقابة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل والضغط على حركة حماس، لوقف تدخلها في العمل الإعلامي.



كما استنكرت نقابة الصحفيين بشدة ما تعرّض له تلفزيون فلسطين من وقف البث المباشر في مدينة غزة، من قبل الأجهزة الأمنية بغزة، وتنظر إليه بخطورة بالغة، وتعتبره إجراءً تعسفياً غير مقبول، يستهدف حرية العمل الإعلامي، التي كفلها القانون الأساسي، وحق الناس في المعرفة، والحق في الحصول على المعلومات.

رام الله - دنيا الوطن