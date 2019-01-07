شؤون فلسطينية

البردويل: قرار سحب الموظفين من المعبر هدفه التخريب على جولة هنية الخارجية

البردويل: قرار سحب الموظفين من المعبر هدفه التخريب على جولة هنية الخارجية
صلاح البردويل
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل: إن هدف قرار السلطة الفلسطينية، سحب موظفيها من معبر رفح، هدفه تخريب جهود المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ له عبرَ قناة (الأقصى) التابعة لحركة حماس، موضحاً: "المقصود من إغلاق معبر رفح تخريب الجهود المصرية للتخفيف عن غزة، وإثارة مشادات ونقل صورة سلبية عن القطاع، والتخريب على جولة إسماعيل هنية الخارجية".

وأضاف البردويل، أنه من خلال التواصل مع القيادة المصرية تبيّن أنهم فوجئوا بقرار سحب عناصر السلطة من المعبر، مؤكداً أنه لا يوجد فرق بين الموظفين، كلهم فلسطينيون، والأهم خدمة الشعب الفلسطيني.

واتهم عضو المكتب السياسي في حماس، الرئيس عباس بأنه لا يسعى إلى عزل غزة، بل يريد عزل الضفة الغربية، بالتغطية على جرائم الاحتلال.

وقال: "يجب أن توضع أهلية أبو مازن لقيادة الشعب الفلسطيني على طاولة الفصائل".

وحول مهرجان انطلاقة حركة فتح، الذي كان من المقرر، أن ينظم في غزة، قال البردويل: "نحيي قرار قيادة فتح في غزة برفض المسيرة التي دعا لها، والتي كانت وصفة للاقتتال الداخلي".

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