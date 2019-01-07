شؤون فلسطينية

توجيهات من الرئيس عباس بعمل اللازم لعلاج الأسير المحرر جلال الشراونة

توجيهات من الرئيس عباس بعمل اللازم لعلاج الأسير المحرر جلال الشراونة
وزير الصحة يزور الأسير المحرر الشراونة
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الصحة جواد عواد، مساء اليوم الاثنين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأسير المحرر جلال الشراونة ( 20 عاماً)، في منزله ببلدة دير سامت جنوب الخليل، واطمأن على صحته واطلع على احتياجاته الطبية لاستكمال علاجه.

وتم خلال اللقاء إجراء مكالمة هاتفية من الحمد الله مع الأسير الشراونة، نقل له من خلالها تحيات الرئيس عباس، وأمنياته بالشفاء العاجل، واطمأن على صحته واطلع على احتياجاته الطبية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد وزير الصحة على أن هناك تعليمات من الرئيس عباس والحمد الله بالعمل على توفير كل ما يلزمه لاستكمال علاجه.

ورافق عواد في زيارته، نائب نقيب الأطباء خالد السراحنة، ونقيب العلاج الطبيعي محمد عمرو، وعضو إقليم جنوب الخليل عواد مليحات، وممثل مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية ماهر النمورة، ومستشار وزير الصحة فوزي الرجعي، وكان في استقبالهم والد الأسير الشراونة، ورئيس بلدية دير سامت، وعضو إقليم الجنوب إياد ريان، وعدد من وجهاء المنطقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أفرج عن الأسير جلال الشراونة منتصف الشهر الماضي بعد أن قضى أكثر  من 3 سنوات في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لسياسة الإهمال الطبي، ما أدى إلى بتر إحدى ساقيه.

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