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وزير الإعلام اليمني: نقل مكاتب المنظمات وانطلاق برامجها من عدن بات ضرورة

وزير الإعلام اليمني: نقل مكاتب المنظمات وانطلاق برامجها من عدن بات ضرورة
وزير الإعلام اليمني
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، على ضرورة نقل المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة، مكاتبها وتنفيذ برامجها انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن، وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

وقال الارياني في تغريدة على (تويتر): قيام "المليشيا الحوثية" بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة بقذائف الهاون، والذي أدى إلى احتراقها بالكامل وإتلاف عشرات الأطنان من المساعدات والمواد الغذائية التي كانت في طريقها للمواطنين، وهو رد فعل على كشف البرنامج نهب "المليشيا" للمساعدات.

وأضاف الوزير في تغريدة أخرى: أصبح نقل المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الاغاثة مكاتبها وتنفيذ برامجها انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية، ضرورة ليس للرد على ممارسات "المليشيا" الحوثية من نهب وإتلاف للمساعدات، وإنما لاضطلاعها بمهامها الانسانية والإغاثية في كل المحافظات.

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