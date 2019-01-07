الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاحتلال حاصر الدبس في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.