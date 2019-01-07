الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاحتلال حاصر الدبس في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاحتلال حاصر الدبس في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.
التعليقات