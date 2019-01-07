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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس

الاحتلال يعتقل مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس
فراس الدبس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاحتلال حاصر الدبس في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

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