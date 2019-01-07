اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والاحتلال في مدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطناندلعت، مساء اليوم الاثنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت مدينة البيرة، وتمركزت في المنطقة الصناعية ومقر بلدية البيرة، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن العشرات من جنود الاحتلال اعتلوا سطح مبنى مركز الفن الشعبي، كما شهدت شوارع المدينة انتشارا للآليات العسكرية الإسرائيلية، وحاولوا الاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة بعدد من المحال التجارية في المنطقة.وأوضحت أن جنود الاحتلال منعوا الصحفيين المتواجدين في مكان الأحداث من التغطية، وطالبتهم بالابتعاد.