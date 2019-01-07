الداخلية: معبر رفح سيعمل غدا في اتجاه الوصول فقط ولإدخال البضائع





وكانت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أعلنت مساء أمس، سحب موظفيها من معبر رفح، بسبب الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بغزة بحق كوادر وقيادات حركة فتح.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة مساء اليوم الإثنين: إن العمل في معبر رفح سيكون غدا في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.وأضافت في بيان مقتضب: "حسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح غداً الثلاثاء، ننوه بأن المعبر يعمل غداً للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع".