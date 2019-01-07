شؤون فلسطينية

الأحمد: سنقوّض سلطة الأمر الواقع في غزة بسلسلة من الإجراءات

الأحمد: سنقوّض سلطة الأمر الواقع في غزة بسلسلة من الإجراءات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، مساء اليوم الاثنين، عزام الأحمد، أن القيادة الفلسطينية ستقوّض سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة "حماس"، بسلسة من الخطوات.

وقال في تصريحات خاصة لـ(النجاح الاخباري): "سنقوّض سلطة الأمر الواقع الانقلابية بسلسلة من الخطوات والإجراءات وكل سيعد في حينه"، لافتاً إلى أن سحب موظفي السلطة من معبر رفح هي إحدى هذه الخطوات.

وأضاف: "نحن لا نفكر بالانتقام من غزة، ولكن يجب أن نعيد غزة إلى الشرعية، وحماس أجرمت بحق غزة منذ انقلابها في عام 2007"، وفق تعبيره.

وتابع الأحمد " من يمنع احتفال انطلاقة الثورة الفلسطينية التي اعتاد الشعب الفلسطيني في كل مناطقه التي يتواجد فيها وبكل فصائله دون استثناء أن يحتفل بها، ومن يمنع التجمع الوطني لأسر الشهداء من أن تحتفل بيوم الشهيد أشك أن له علاقة بالوطنية الفلسطينية".

وأردف "وأشك تماماً بوطنية كل من يسكت عن تصرفات هؤلاء سواء كانوا فصائل أو وسائل إعلام او مواطنين"، مشدداً على أن انطلاقة الثورة انطلاقة كل الشعب الفلسطيني وليس فتح وحدها.

وبحسب الأحمد، فإن الإخوان المسلمين قبل تأسيس حركة حماس كانوا يصفون الشهداء الذين يسقطوا في مقارعة ومقاومة الاحتلال بـ"الفطيس" ويرددون ذلك منذ عشرات السنين، منوهاً إلى أنه لا بد من أن يتحرك الشارع الفلسطيني ضد جرائم حماس في غزة.

وقال " آن الأوان أن يتخذ كل مواطن وكل فصيل وكل وسيلة اعلام وكل النقابات والمجتمع المدني موقفاً واضحاً من هذه الجرائم وهذه التعديات.. وأستغرب أن من هناك يبرر ويقول أن القمع يجعل الناس غير قادرين على المقاومة".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية ومركزية فتح على أن الانقسام أخطر من الاحتلال نفسه، وأنه من صناعة إسرائيل، التي تحاول عدم إسقاط سلطة حماس في غزة".

وأضاف "هذا حديث نتنياهو وقادة العدو عندما سمحوا بدخول الأموال بشنط محمد العمادي عبر مطار بن غوريون إلى غزة.. قالوا أن نخفف الأعباء الإنسانية حتى لا تسقط سلطة حماس وينتهي الانقسام".

أخبار ذات صلة

أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغربا

أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغربا

فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000

فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000

الحسيني: القدس تتعرض لخطر شديد من إسرائيل ومستوطنيها وبدعم أمريكي

الحسيني: القدس تتعرض لخطر شديد من إسرائيل ومستوطنيها وبدعم أمريكي

إسرائيل تحبط طلب فلسطين رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى عضو كامل

إسرائيل تحبط طلب فلسطين رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى عضو كامل

عريقات يرد على تصريحات جون بولتون وتأييده الأعمى للاستيطان

عريقات يرد على تصريحات جون بولتون وتأييده الأعمى للاستيطان

حماس تعلّق على قرار الاحتلال تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية

حماس تعلّق على قرار الاحتلال تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية

فتح: الحفاظ على ميراث الشهداء لا يكون إلا عبر وحدة الحال والأهداف

فتح: الحفاظ على ميراث الشهداء لا يكون إلا عبر وحدة الحال والأهداف

الداخلية بغزة: أتممنا الجاهزية لإعادة تشغيل معبر رفح اعتباراً من الثلاثاء

الداخلية بغزة: أتممنا الجاهزية لإعادة تشغيل معبر رفح اعتباراً من الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغربا

أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغربا

فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000

فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000

الحسيني: القدس تتعرض لخطر شديد من إسرائيل ومستوطنيها وبدعم أمريكي

الحسيني: القدس تتعرض لخطر شديد من إسرائيل ومستوطنيها وبدعم أمريكي

عريقات يرد على تصريحات جون بولتون وتأييده الأعمى للاستيطان

عريقات يرد على تصريحات جون بولتون وتأييده الأعمى للاستيطان

فتح: الحفاظ على ميراث الشهداء لا يكون إلا عبر وحدة الحال والأهداف

فتح: الحفاظ على ميراث الشهداء لا يكون إلا عبر وحدة الحال والأهداف

الاحتلال يعتقل فتاة بعد إصابتها على حاجز زعترة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل فتاة بعد إصابتها على حاجز زعترة جنوب نابلس

الحكومة: اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأميركي الأقصى يمثل اعتداءً على الفلسطينيين

الحكومة: اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأميركي الأقصى يمثل اعتداءً على الفلسطينيين

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

منوعات

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

عربي

الثلوج تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

الثلوج تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

نتنياهو يُطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان السوري لإسرائيل

نتنياهو يُطالب العالم بالاعتراف بضم الجولان السوري لإسرائيل

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

علاء مبارك يتلقى إنذارا

علاء مبارك يتلقى إنذارا