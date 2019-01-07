أبو النجا: ما تقوم به حماس ضد أبناء فتح في غزة ليس مستغربا

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ غزة إبراهيم أبو النجا: إن ما تقوم به حماس ضد أبناء حركة فتح في قطاع غزة ليس مستغربا على ممارستها.وشدد أبو النجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: على أن قمع حماس لحركة فتح لن يزيد أبناءها إلا صمودا وقوة وعزيمة على إفشال مشروع انفصال قطاع غزة عن الضفة.من جهته، قال محافظ الوسطى عبد الله ابو سمهدانة: إن عناصر حماس نشروا حواجز تفيتش في المحافظة الوسطى ويقومون بتفتيش هويات المواطنين.وأكد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن حماس منعت إقامة مهرجان ذكرى انطلاقة الثورة في غزة والذي كان متوقعا أن يشارك فيه مئات الآلاف من أبناء شعبنا خشية من سقوط نظام حكهما.