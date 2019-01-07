فتح: ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات في صفوفنا بغزة إلى نحو 1000





يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة، شنت حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر وقيادات حركة فتح، على خلفية نية الحركة تنظيم مهرجان الانطلاقة المركزي، اليوم الاثنين، دون تنسيق مع وزارة الداخلية بغزة، قبل أن تقرر فتح إلغاء المهرجان.

رام الله - دنيا الوطنقال جلال شيخ العيد، أمين سر حركة فتح في رفح: إنحصيلة حملة الاعتقالات التي تشنّها حركة حماس في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 1000 من كوادر وقيادات حركة فتح.وأضاف شيخ العيد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن حركة حماس تشن حملة اعتداءات واعتقالات وممارسات غير مسبوقة بحق المواطنين في قطاع غزة وخاصة أبناء وكوادر حركة فتح.