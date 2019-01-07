الحسيني: القدس تتعرض لخطر شديد من إسرائيل ومستوطنيها وبدعم أمريكي

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير، عدنان الحسيني، أن اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئيل وجولة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في البلدة القديمة بالقدس، يأتي في إطار ترسيخ واقع جديد في القدس رفضته (يونسكو) والعالم أجمع بتغيير ملامح القدس وتاريخها وثقافتها .وقال في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن القدس تتعرض لخطر شديد من إسرائيل ومستوطنيها وبدعم أمريكي لا متناهي لدولة الاحتلال، مطالبا الأمة العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس.ومن جانبه، حذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من خطورة اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى والتي تتم بقيادة وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال داعيا إلى شد الرحال للمسجد المبارك والتواجد فيه .وطالب الكسواني بتحرك عربي وإسلامي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى حفاظا على هويته العربية والإسلامية .