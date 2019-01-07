شؤون فلسطينية

إسرائيل تحبط طلب فلسطين رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى عضو كامل

إسرائيل تحبط طلب فلسطين رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى عضو كامل
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، سحبت طلبا بخصوص رفع مكانة فلسطين إلى عضو كامل في المنظمة الدولية.

وأضافت: أن هذا الأمر جاء بعد مساعٍ دبلوماسية قادتها إسرائيل بالتعاون مع عدة دول صديقة، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون: إن السلطة الفلسطينية تخطئ عندما تحاول تطبيق خططها على أرض الواقع بواسطة خطوات أحادية الجانب، وفي الوقت نفسه لم تتخل عن الإرهاب، على حد زعمه.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، كشف أنه سيتم التقدم الشهر المقبل، بطلب للحصول على عضوية دائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال: إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة، خلال زيارة الرئيس إلى نيويورك منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يزور الرئيس عباس مقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، من أجل تسلم رئاسة مجموعة (الـ77+ الصين).

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