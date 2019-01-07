حماس تعلّق على قرار الاحتلال تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن الاحتلال لا يمن على حقوق الفلسطينيين، "هذه الحقوق ننزعها انتزاعاً ولا تُوهب لنا".جاء ذلك ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاحتلال نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية.وأضاف في بيان له: "مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار وانتزاع كامل حقوقنا منه، وعلى الوسطاء إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت وتنفيذ ما بقي منها، فهو من يتحمل نتائج مماطلته".وقالت القناة الـ (20) الإسرائيلية، اليوم، إن قرار الحكومة يقضي بتجميد نقل الدفعة الثالثة المخصصة لصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، بسبب التصعيد الأخير بغزة.