فتح: الحفاظ على ميراث الشهداء لا يكون إلا عبر وحدة الحال والأهداف





وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها عاطف أبو سيف في بيان له بمناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني": أن "تضحيات شهدائنا الأبرار وتعاليمهم رسمت معالم الطريق التي يسير عليها شعبنا في طريقه نحو الحرية والعودة والاستقلال".





وأكدت فتح أنها على طريق الشهداء حافظة لعهودهم ووصاياهم حتى يرفع شبل من أشبال فلسطين أو زهرة من زهراتها علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس.





وقال: إن الحفاظ على ميراث الشهداء لا يكون إلا عبر وحدة الحال والأهداف والطريق وهذا لا يتم إلا عبر استعادة الوحدة الوطنية على طريق استعادة الاستقلال الوطني والحرية.





واستذكرت فتح في بيانها "شهداء شعبنا العظام وعلى رأسهم الزعيم المؤسس ابو عمار. إننا على العهد يا أبا عمار".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح اليوم الاثنين: إن المسيرة مستمرة حتى تحقيق حلم الشهداء.