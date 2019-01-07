الداخلية بغزة: أتممنا الجاهزية لإعادة تشغيل معبر رفح اعتباراً من الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة: إن طواقم المعابر العاملة في الوزارة قامت بدورها في استلام معبر رفح فجر اليوم الإثنين، حرصا على مصلحة المواطنين، مؤكدة الجاهزية لإعادة فتح المعبر غدا.وذكرت الوزارة في بيانٍ لها: أنها قامت بذلك بعد إبلاغها بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأحد، بسحب موظفيها من معبر رفح، وحرصاً على مصلحة المواطنين.وأضاف: بدأ الموظفون إجراءاتهم في تسلّم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.وكانت هيئة الشؤون المدنية أعلنت مساء أمس، سحب موظفيها من معبر رفح، بسبب الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بغزة بحق كوادر وقيادات حركة فتح.وقال رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ: إن الشرط الوحيد لعودة طواقم الهيئة إلى معبر رفح، هو جلوس حركة حماس بكل جدية على طاولة إنهاء الانقسام.