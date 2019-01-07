الاحتلال يعتقل فتاة بعد إصابتها على حاجز زعترة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر وإصابتها بالقدم، على حاجز زعترة جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص على الفتاة علياء عوني أحمد خطيب، من قفين شمال طولكرم، وأصابتها بالقدم، واعتقلتها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.وأضافت، أن قوات الاحتلال، أغلقت حاجز زعترة في الاتجاهين أمام حركة المواطنين.