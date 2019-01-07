الحكومة: اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأميركي الأقصى يمثل اعتداءً على الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود: إن اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل للمسجد الأقصى المبارك، ونزول مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، تحت المسجد الأقصى، وتجوله في البلدة القديمة من عاصمتنا المحتلة، يعتبر جزءاً من اعتداءات الاحتلال، ومحاكاة لاقتحامات واعتداءات المستوطنين، بل أراد بولتون من اقتحامه أن يقدم دعماً للاحتلال والعدوان على القدس، والمسجد الأقصى وعلى الشعب العربي الفلسطيني، وقيادته، باسم إدارة ترامب المتطرفة.وشدد المتحدث الرسمي في بيان له، اليوم الاثنين، على أن المسجد الأقصى المبارك، هو وكل ما تحيط به من الأسوار وتبلغ مساحته (144 دونماً) وله ما يرتفع عن الأرض حتى السماء، وما ينزل حتى سبعة أراضين، لا حق فيه سوى للمسلمين، وأن القدس المحتلة في حزيران/ يونيو 1967 هي أرض عربية منذ فجر التاريخ، وهي عاصمة فلسطين الطبيعية، كما نصت على ذلك الحقائق والشرائع والقوانين الدولية، وتعترف بها (138) دولة في العالم، وهي تلك التي تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد أن تلك الاقتحامات والتحركات السوداء، تحدث في ظل استمرار الاحتلال على أرضنا وبلادنا، وفي القلب منها مدينة القدس العربية، بما تضم من مقدسات إسلامية ومسيحية، وتلك التحركات لا تترك أي أثر سوى أنها تزيد الصورة وضوحاً بوجود الاحتلال وعدوانه، وتذكّر باستباحته أراضي الغير، والتسلط على الشعوب، وإثارة الفوضى والتوتر والعنف.وطالب المحمود، العالم بإدانة ما أقدم عليه بولتون وإدارته، والتحرك من أجل وقف الاعتداءات الاحتلالية، وتطبيق القوانين الدولية التي تقضي بإزالة الاحتلال عن بلادنا، وترسيخ أسس السلام الشامل، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس العربية المحتلة على حدود عام 67.