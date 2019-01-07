لـ 24 ساعة.. مُنخفض جوي سريع وشديد البرودة يضرب فلسطين غداً

خاص دنيا الوطن

قال مدير موقع طقس فلسطين، الراصد الجوي، أيمن المصري: إن البلاد ستتأثر غداً بمنخفض جوي جديد وسريع من حيث الفعالية، لافتاً إلى أن عمر المنخفض 24 ساعة.





وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المنخفض، سيكون محمل برياح قطبية شديدة البرودة؛ لكنه لا يحمل ميزات العاصفة الثلجية، مشيراً إلى أن الأمطار ستهطل في المناطق الشمالية والوسطى.





وأضاف: "احتمالية فعالية المنخفض في المناطق الجنوبية وقطاع غزة ستكون أفضل من المنخفض السابق، كما أن الثلوج سوف تهطل على الجبال الشمالية العالية".





وتابع: "من غير المستبعد هطول الثلوج أو الأمطار المتجمدة في مناطق الضفة الغربية، خاصة مناطق الخليل ورام الله وجنوب بيت لحم، والتراكمات ستكون بسيطة للغاية، خاصة مع ساعات ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء".







وأشار المصري، إلى أن الاستقرار يعود من جديد للأجواء اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل، وأن نهاية الأسبوع، ستكون مستقرة إلى حد كبير مع ارتفاع على درجات الحرارة.