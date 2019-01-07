بسبب التصعيد.. إسرائيل تُجمد نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لغزة

رام الله - دنيا الوطن

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تجميد نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لقطاع غزة.





وقالت القناة الـ (20) الإسرائيلية، الاثنين، إن قرار الحكومة يقضي بتجميد نقل الدفعة الثالثة المخصصة لصرف رواتب موظفي حكومة غزة، والتي تُقدر بـ (150) مليون دولار.





وحسب القناة، فإن القرار يأتي بسبب التصعيد الأخير في غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة أهداف بالقطاع، وذلك بزعم اعتراضها لحوامة يمكنها حمل مواد متفجرة في محيط غلاف غزة.