فشل الانقلاب العسكري في الغابون

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر حكومية في الغابون، اليوم الاثنين، اعتقال الضباط المتورطين في محاولة انقلابية.وبات الوضع الآن، تحت السيطرة، بعد تلك المحاولة الفاشلة، فيما أكدت وكالة (رويترز)، أن الحياة عادت لطبيعتها في البلاد.وكان ضباط في جيش الغابون، قد سيطروا، أمس الأحد، على الإذاعة الوطنية، ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد، فيما يبدو أنه محاولة انقلاب.وقالت (فرانس برس) إن الضباط في الجيش الغابوني، أعلنوا تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" وسط إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.وأعلن الضباط بيانهم في غياب الرئيس علي بونغو الموجود في نقاهة خارج البلاد، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة السادسة والنصف صباح الاثنين.وسمع المواطنون في الغابون، في تلك الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع.