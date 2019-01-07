مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنجددت مجموعات يهودية متطرفة، صباح اليوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية، بأن الاقتحامات تجري عبر مجموعات متتالية، تحط في منطقة باب الحرمة، بين باب الأسباط والمصلى المرواني، ويستمع المستوطنون إلى شروحات مفبركة، حول الهيكل المزعوم، قبل استئناف الجولات الاستفزازية نحو الأقصى، ومغادرة المسجد من باب السلسلة.