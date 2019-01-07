في فلسطين.. طَلب من صديقه خَطفه لإجبار والده على دفع ديونه

رام الله - دنيا الوطنفي حادثة، قد تكون من القضايا النادرة، في المجتمع الفلسطيني، قام شاب بالاتفاق مع صديقه باختلاق قضية خطف له لإجبار والده على تسديد ديونه البالغة نصف مليون شيكل.وفي تفاصيل القضية، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة في الخليل، تلقت قبل عدة أيام بلاغاً يفيد بقيام مجهولين باختطاف مواطن من بلدة صوريف شمال الخليل، واقتياده لجهة مجهولة.وأضاف ارزيقات: باشرت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل، إجراءات البحث والتحري، وتمكنت من العثور على الشخص المخطوف داخل منزل بالبلدة، ولم يكن هناك أي دلائل تشير لاختطافه، فتم إحضاره وصاحب المنزل لمديرية الشرطة.وأضاف ارزيقات أنه بالبحث مع الشخصين، وبسماع أقوالهما، تبين بأنهما اتفقا على اختلاق جريمة الخطف، والمطالبة بفدية من والد المخطوف لإجباره على بيع أرضه، ودفع مبلغ نصف مليون شيكل؛ ليقوم المخطوف بسداد دينه، وقد جرى توقيف الشخصين لحين عرضهما على النيابة العامة.وبيّن ارزيقات، أن اختلاق الجرائم، يُعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.