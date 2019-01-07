ملك ماليزيا يتخلى عن العرش بعد شهرين من زواجه

رام الله - دنيا الوطنأعلن القصر الملكي الماليزي، أن الملك سلطان محمد الخامس، تخلى عن العرش، ما يضع حداً للتكهنات بشأن مستقبله بعدما طلب إجازة وسط شائعات، تحدثت عن زواجه بملكة جمال روسيّة سابقة.ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فقد قالت إدارة القصر في بيان له: إن "القصر الوطني يبلغ الشعب، بأن الملك استقال من منصبه بصفته الملك الـ 15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 كانون الثاني/ يناير".وكانت وسائل إعلام ماليزية، قالت في وقت سابق: إن العاهل الماليزي، تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة ملكة جمال موسكو للعام 2015.وذكرت المصادر، أن حفل الزفاف أقيم في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، داخل مجمع احتفالات شهير يقع في ضاحية موسكو الراقية "روبلوفكا".